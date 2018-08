Sarah Sanders ontkent niet dat pers vijand volk is

Donald Trumps woordvoerster Sarah Sanders kreeg vandaag op een persconferentie in het Witte Huis herhaaldelijk de vraag of ze de mening van de president deelt, dat de pers de “vijand van het volk” is. Sanders ontweek de vraag, nam geen standpunt in en liet na om de aantijgingen tegen de media te ontkennen. De vrouw zei dat ze in naam van de president spreekt en dat die zijn mening al duidelijk heeft gemaakt.

Eerder liet Trumps dochter Ivanka al weten dat ze het niet met haar vader eens is wat zijn standpunt ten opzichte van de pers betreft. “Er is zeker een aanzienlijk aantal berichten over mij geweest waarvan ik weet dat ze niet helemaal accuraat zijn. Dus... ik begrijp wel de gevoeligheden, waarom sommige mensen bezorgdheden hebben en mopperen, vooral wanneer ze zich geviseerd voelen. Maar nee, ik heb niet het gevoel dat de media de vijand van het volk is”, aldus de first daughter.

Trumps woordvoerder Sarah Sanders weigerde echter om haar persoonlijke standpunt kenbaar te maken. Dat leidde tot een gespannen woordenwisseling met journalist Jim Acosta van CNN, die haar onder druk bleef zetten om antwoord te geven.