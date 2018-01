Saoedische vrouwen mogen nu ook naar voetbal

We zijn opnieuw een stapje dichter bij emancipatie van vrouwen in Saoedi-Arabië. Vrijdag mogen vrouwen voor de eerste keer een voetbalwedstrijd bijwonen. Eerder werd al beslist dat vrouwen het recht krijgen een auto te besturen.

Vrouwen in het streng islamitische Saoedi-Arabië hadden tot voor kort weinig rechten. Zij waren quasi gedoemd tot een leven binnenshuis. Maar kroonprins Mohammed bin Salman heeft op korte termijn al een aantal hervormingen doorgevoerd.

Zo heeft Salman er onder meer voor gezorgd dat vrouwen vanaf dit jaar met de auto mogen rijden en dat zij hetzelfde rijbewijs krijgen als mannen. Komende vrijdag mogen ze ook voor het eerst een voetbalstadion binnen. Vrouwen mogen dan de wedstrijd al-Ahli tegen al-Batin in Djedda bijwonen. Later deze maand mogen ze ook wedstrijden in Riyad en Dammam gaan bekijken.

De versoepeling van de wetgeving op vrouwen past in de 'Vision 2030'-hervormingen die het land voor ogen heeft. Met dat plan wil het land de economie minder afhankelijk maken van olie om meer jongeren tewerk te kunnen stellen. Anderzijds wordt er meer nadruk gelegd op de vrijetijdsbesteding in het land. De Saoedi's hopen zo dat het geld dat normaal gezien in de buurlanden wordt uitgegeven aan luxe en entertainment binnen de eigen Golfstaat blijft.

