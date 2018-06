Salah Abdeslam in ziekenhuis met appendicitis

Salah Abdeslam, enige overlevende terrorist van de aanslagen van Parijs op 13 november 2015, is onder strenge veiligheidsmaatregelen uit zijn cel gehaald om naar het ziekenhuis te worden overgebracht. De 28-jarige Abdeslam heeft een appendicitis.

Abdeslam werd door het speciale interventieteam van de Franse Gendarmerie naar het ziekenhuis Sud Francilien in Corbeil-Essonnes, een buitenwijk van Parijs, overgebracht. Het ziekenhuis bevindt zich zo’n vijftien kilometer van de gevangenis van Fleury-Mérogis waar Abdeslam opgesloten zit.

Enige overlevende

Bij de aanslagen in Parijs waar hij één van de daders was, vielen 130 doden. Abdeslam is de enige overlevende terrorist van die feiten.

In België werd hij samen met kompaan Soufiane Ayari veroordeeld voor een schietpartij in de Driesstraat in Vorst, drie dagen voor hij uiteindelijk kon worden gearresteerd in Brussel. Voor die feiten kreeg hij twintig jaar cel.