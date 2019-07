Salah Abdeslam weigert schadevergoeding van Franse staat

De Franse staat moet Salah Abdeslam, de enige overlevende van het zelfmoordcommando dat de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs uitvoerde, 500 euro schadevergoeding betalen. Volgens het gerecht werd Abdeslam in het begin van zijn gevangenschap in Frankrijk onrechtmatig 24 uur per dag in zijn cel gefilmd. Abdeslam heeft al laten weten dat hij dat geld niet hoeft te hebben. Dat bericht Het Nieuwsblad na berichtgeving in Le Figaro.

Na zijn uitlevering op 27 april 2016 aan Frankrijk werd Salah Abdeslam in zijn cel in de Parijse gevangenis van Fleury-Mérogis bijna meteen onder constante videobewaking geplaatst. De toenmalige Franse justitieminister, Jean-Jacques Urvoas, had daar een speciaal besluit voor uitgevaardigd. Maar dat werd door een administratieve rechtbank en de Raad van State teruggefloten. Pas op 27 juli 2016 zette de minister orde op zaken door een aangepaste wet door het parlement te jagen.