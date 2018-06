"Sahara open kerkhof voor migranten"

De afgelopen vier jaar zijn zeker 30.000 migranten, op weg naar Europa, gestorven in de Sahara-woestijn tussen Algerije en Niger. Dat zeggen hulporganisaties. De laatste tijd verdrinken wel minder mensen in de Middellandse zee op weg naar Europa, maar dat mag ons niet misleiden: de woestijn is een open kerkhof.

Honderden migranten stappen door de Sahara, in een loden hitte en een zandstorm. De Algerijnse overheid heeft ze hier gedropt met bussen. Ze bevinden zich in de wildernis, waar niemand in de buurt is om te helpen.

Algerije wil af van vluchtelingen, en voert een keiharde migratiepolitiek. De laatste veertien maanden zijn 13.000 migranten op zo'n manier het land uitgezet.

Niemandsland

Heel concreet worden ze gedropt in een niemandsland op de grens. Van daaruit kunnen ze niet anders dan te voet de woestijn doorkruisen, terug naar Niger. Het is vijftien kilometer stappen tot het eerste dorp Assamakka.

“We zijn om middernacht gedeporteerd. Middernacht. Er was geen elektriciteit, je wist gewoon niet waar je was”, zegt JU Dennis, een migrant uit Liberia. “Het was de wildernis, een totale wildernis. We moesten 6, 7 uur stappen. Het voelde alsof mijn benen afgesneden waren, ik kon gewoon niet meer.”

Harde beelden

Ju Dennis maakte beelden van zijn deportatie. Het is de hel, veel mensen overleven de tocht niet.

“Vrouwen liggen er dood, mannen ook. Er is geen water, geen voedsel, honger. Kinderen ook. Andere mensen raken gewond, of raken verdwaald in de woestijn omdat ze de weg niet meer vinden”, zegt Janet Kamara, migrant uit Liberia.

Volgens hulporganisaties is de Sahara een open kerkhof. Door deportaties en tochten van mensensmokkelaars zijn sinds 2014 naar schatting 30.000 doden gevallen.

Ook Janet Kamara is haar baby onderweg verloren. “Mijn baby is gestorven. Ik heb hem wel kunnen begraven, de mensen hebben me geholpen. Een man of twee. Een Guinees en een man uit Sierra Leona. Ze hebben me allemaal geholpen”, zegt ze.

In de Sahara vallen zo dubbel zoveel doden als op de Middellandse Zee.