Ryanair verstrengt vanaf vandaag regels handbagage

Reizigers die vliegen met Ryanair moeten vanaf vandaag rekening houden met strengere regels wat de handbagage betreft. Reizigers mogen voortaan nog altijd twee handbagages gratis meenemen, maar daarvan moet er één in de laadruimte. Wil je je tweede stuk handbagage toch liever boven je zitplaats, dan moet je extra betalen.

Reizigers die vliegen met de Ierse maatschappij mogen vandaag al twee stuks handbagage meenemen. Zij mogen die momenteel allebei meenemen op het vliegtuig. Passagiers die als laatste instappen, moeten hun bagage soms wel al afgeven omdat er geen ruimte meer is in de kofferruimte boven de zitplaatsen.

Straks zullen alleen nog klanten met 'Priority Boarding' twee stuks handbagage mogen meenemen in het vliegtuig. De klant moet voor deze 'Priority Boarding' enkele euro's extra betalen bij zijn ticket. De andere passagiers zullen nog slechts één stuk kleinere handbagage mee aan boord mogen nemen. Een eventuele tweede koffer of tas wordt in het laadruim bij de gate geplaatst.

Nog aanpassingen

Om reizigers verder te verleiden hun bagage af te geven, verlaagt Ryanair de kosten voor het inchecken van een koffer van 35 naar 25 euro. Verder wordt het maximale aantal kilo's dat reizigers mogen inchecken, verhoogd van 15 naar 20 kilo.

Vlotter verloop

Volgens de officiële uitleg wil de Ierse vliegtuigmaatschappij het in- en uitstappen door passagiers vlotter laten verlopen. Enerzijds om vertragingen te voorkomen, anderzijds om het volume van bagage in de cabine te verminderen.

Ryanair staat er als lowcostmaatschappij om bekend dat zijn prijzen enkel het vliegticket omvatten. Voor alle andere extra's moet worden betaald, sinds kort ook om zeker te zijn dat je naast je medereiziger(s) kan plaatsnemen.