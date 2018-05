Ruzie met papegaai? Politie komt tussen

In Duitsland is de politie gisteren moeten uitrukken nadat ongeruste buren in Lörrach, in de deelstaat Baden-Württemberg, een hevige ruzie in een nabijgelegen appartement hadden doorgebeld. Ter plaatse bleek er inderdaad sprake te zijn zware onenigheid, maar dan wel tussen een man en een papegaai.

De agenten vermoeden dat het dier, dat eigendom was van de vriendin van de man, waarschijnlijk voortdurend geluiden maakte, wat niet naar de zin was van de 22-jarige jongeman. Die besloot het diertje eens goed zijn mening te zeggen en schreeuwde erop los.

De vogel in kwestie kon niet praten, maar reageerde niettemin met het nodige lawaai, te vergelijken met het geblaf van een hond. Afgezien van een paar gekrenkte gevoelens liepen de man noch het dier verwondingen op, constateerden de agenten.