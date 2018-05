"Russische raket haalde MH17 neer"

Lijnvlucht MH17 is op 17 juli 2014 met een Russische raket uit het Oekraïense luchtruim geschoten. Dat heeft onderzoeker Wilbert Paulissen van het Joint Investigation Team (JIT) gezegd op een persconferentie in het Nederlandse Bunnik. Alle 298 inzittenden kwamen om, vooral Nederlanders, maar er waren ook zes Belgische slachtoffers. Het onderzoeksteam doet een opmerkelijke oproep aan mogelijke getuigen.

Onderzoeker Paulissen zei erbij dat het onderzoekscollectief Bellingcat al eerder tot dezelfde conclusie was gekomen. In het team werken Australië, België, Maleisië, Nederland en Oekraïne nauw samen. Het doel van het onderzoeksteam is te achterhalen hoe de ramp kon gebeuren en de verdachten voor de rechter te brengen.

Verpletterend bewijs

"Er is een uitvoerig feitenonderzoek gebeurd", legt VTM NIEUWS-journalist Patrick Van Gompel uit. "Aan de hand van honderden filmpjes en foto’s is men de speciale kenmerken, een soort vingerafdruk van elk raketlanceringsinstallatie, gaan bepalen. Na de analyse bleek dat ze tot een welbepaalde raketlanceringsinstallatie zijn gekomen. Bij de autopsie van de slachtoffers zijn bij mensen in de cockpit ook deeltjes gevonden van de Russische Buk-raket. Er is dus verpletterend bewijs."

Buk-raket

Het vliegtuig van Malaysia Airlines werd op 17 juli 2014 boven Oost-Oekraïne uit de lucht geschoten door een Buk-raket. Alle 298 inzittenden kwamen om. Onder hen waren 196 Nederlanders en 6 Belgen. De fatale vlucht was onderweg van Amsterdam naar Kuala Lumpur in Maleisië.