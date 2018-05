Russische oppositieleider Navalny weer vrij

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny, die gisteren werd opgepakt bij demonstraties tegen president Vladimir Poetin, is vrijgelaten. Dat heeft hij zelf op Twitter verklaard.

Navalny werd gisteren aan het begin van een niet-toegelaten demonstratie in Moskou opgepakt. Navalny had zijn aanhangers in heel het land opgeroepen om te manifesteren tegen Poetin, die morgen aan zijn vierde ambtstermijn van zes jaar begint.

Volgens burgerrechtenportaal OVD-Info werden bij de demonstraties meer dan 1.600 mensen opgepakt, waarvan meer dan 700 in Moskou. De politie sprak zelf van 300 arrestaties in de Russische hoofdstad, en zowat 200 in Sint-Petersburg.