Russische oppositieleider Navalny vrijgelaten

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is vandaag vrijgelaten na 30 dagen gevangenschap. Dat heeft zijn woordvoerster laten weten. Hij zat in de cel omdat hij had opgeroepen om te manifesteren in het kader van de protestbeweging waarmee het regime van president Vladimir Poetin momenteel wordt geconfronteerd.

Navalny hekelde meteen de “terreurdaden bedoeld om schrik aan te jagen” van de Russische autoriteiten in hun beteugeling van de protestbeweging. “De beweging zal blijven groeien en dit regime gaat sterk betreuren wat het heeft gedaan”, aldus de oppositieleider.

Navalny werd op 24 juli opgepakt in Moskou toen hij wilde gaan joggen en bloemen kopen voor de verjaardag van zijn vrouw. Tijdens zijn gevangenschap moest hij kort naar het ziekenhuis wegens een “ernstige allergische reactie”, maar de oppositieleider sloot zelf niet uit “vergiftigd” te zijn.

Bij verschillende niet-toegelaten betogingen om vrije verkiezingen te eisen in Moskou werden de voorbije weken duizenden arrestaties verricht. Het gaat om de grootste protestbeweging sinds de terugkeer van Vladimir Poetin in het Kremlin in 2012. Er kwam internationaal veel kritiek op het gewelddadige optreden van de politie.

Aanleiding voor het protest is de uitsluiting van tientallen oppositiekandidaten bij de verkiezingen voor een nieuwe stadsraad in Moskou op 8 september.