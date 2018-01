Russische oppositieleider (even) opgepakt na demonstraties

De Russische ordediensten hebben oppositieleider Alejksej Navalny opgepakt, zo meldt hij zelf op Twitter. Dat gebeurde luttele minuten nadat Navalny zijn aanhangers had vervoegd tijdens een demonstratie tegen president Vladimir Poetin in de hoofdstad Moskou. Hij werd enkele uren later weer vrijgelaten.

"Men heeft mij opgepakt. Het heeft geen belang. Kom naar Tverskaïa. Jullie zijn niet gekomen voor mij, maar voor jezelf en jullie toekomst", zo sprak hij via de sociale netwerksite zijn aanhang toe. Navalny had opgeroepen om de straat op te gaan om te protesteren tegen diens uitsluiting van deelname aan de presidentsverkiezingen in maart.

Zelf speelde Navalny zondag kat en muis met de politie, die eerder op de dag al vergeefs naar zijn appartement was getrokken. Toen de 41-jarige kritikaster van het Kremlin even later opdook op de manifestatie op de belangrijke verkeersader Tverskaïa, vatte de politie hem bij de kraag. Enkele honderden mensen waren aanwezig op de manifestatie. Ook in andere Russische steden wordt betoogd. Daarbij zijn volgens de site OVD-Info al negentig mensen opgepakt.

Niet deelnemen aan verkiezingen

Deze week bevestigde het grondwettelijk hof nog dat Navalny niet mag aantreden bij de verkiezingen. Eerder had de kiescommissie Navalny van de kandidatenlijst geweerd. De door het Westen gesteunde politicus is immers veroordeeld wegend financieel gesjoemel en heeft daarvoor een celstraf met uitstel gekregen. Navalny zelf ontkent ook maar iets mispeuterd te hebben. Hij stelt veroordeeld te zijn om zijn "politieke ambities" te fnuiken.