Russische ex-spion kritiek na vergiftiging

In het Engelse Salisbury ligt een 66-jarige Rus die vroeger voor Groot-Brittannië spioneerde, in kritieke toestand in het ziekenhuis. Dat melden Britse media. De man zou, net zoals een jongere vrouw, in contact gekomen zijn met een giftige stof. Ze werden zondagnamiddag bewusteloos aangetroffen op een bank in een winkelcentrum.

Volgens de BBC gaat het om Sergej Skripal, een voormalige Russische spion die in 2006 in Rusland werd veroordeeld tot dertien jaar gevangenschap wegens spionage voor Groot-Brittannië. In 2010 verleenden de Britten hem asiel na een ‘spionnenruil’ tussen de Verenigde Staten en Rusland.

Skripal zou de identiteit van Russische undercoverspionnen in Europa aan de Britse inlichtingendienst MI6 hebben doorgespeeld.

Blootstelling aan onbekende stof

In een statement bevestigt de politie enkel dat een 66-jarige man en een 33-jarige vrouw bewusteloos werden aangetroffen op een bank.

"De twee, van wie we denken dat ze elkaar kenden, hadden geen zichtbare verwondingen en werden overgebracht naar het Salisbury District Hospital. Ze worden er momenteel behandeld voor een verdachte blootstelling aan een onbekende substantie. Beiden verkeren in kritieke toestand", luidt het.

Het verhaal doet denken aan de moord op de broer van de Koreaanse leider Kim Jong-un, die werd begin vorig jaar vergiftigd op de luchthaven van het Maleisische Kuala Lumpur.

Foto: archiefbeeld Sergej Skripal