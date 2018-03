Russisch transportvliegtuig stort neer in Syrië

Een Russisch transportvliegtuig is neergestort bij het landen op het Syrische steunpunt voor luchtafweer Hamaimim (Hmeimim) in Syrië. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Volgens het Russische leger is de crash van de Antonov An-26 vermoedelijk te wijten aan technische problemen. Bij het ongeluk kwamen alle 39 inzittenden om.

Voor Rusland is het de tweede keer sinds het op uitnodiging van Damascus militair in Syrië aanwezig is dat een vliegtuig er neerstort. Bij een crash eind december 2016 van een Toepolev Tu-154 vielen 92 doden. Russische agentschappen verzekeren dat de crash niet het gevolg is van beschietingen. De gecrashte An-26 vervoerde militairen, dat wordt bevestigd door het ministerie van Defensie in Rusland.

Het steunpunt van Hmeimim ligt vlak bij de stad Latakia aan de Middellandse Zee. Sinds 2015 wordt het gebruikt als uitvalsbasis voor de Russische luchtmacht in Syrië. De Antonov-26 is een licht transportvliegtuig, speciaal ontworpen voor inzet in oorlogszones. Het vliegtuig wordt door twee propellors aangedreven.