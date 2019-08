Russisch tienermeisje symbool van protest tegen Poetin nadat ze grondwet voorleest aan oproerpolitie

Tijdens het woelige protest tegen de regering in Moskou op zaterdag, ging Olga Misik (17) op de grond zitten en las ze voor uit de Russische grondwet. Foto’s van haar actie gaan de wereld rond en ze werd een symbool voor de Russische oppositie die protest voert tegen de regering.

De demonstranten die zaterdag op straat kwamen eisen dat onafhankelijke kandidaten en oppositieleden een eerlijke kans krijgen bij de verkiezing van een nieuwe 45-koppige stadsraad in Moskou op 8 september. Onafhankelijke kandidaten hebben de handtekeningen van 3 procent van het electoraat in elk van de 45 districten van de Russische hoofdstad nodig om te mogen deelnemen. Maar volgens een aantal oppositiekandidaten is de telling van die stemmen niet eerlijk verlopen.

Het protest werd hardhandig uit elkaar gedreven. Volgens de VN raakten zeker 70 demonstranten gewond toen meer dan 1.000 politiemensen zaterdag met geweld de demonstratie uit elkaar joegen. Het was een van de hardhandigste optredens van de laatste jaren tegen de groeiende oppositie tegen president Vladimir Poetin.

Grondwet

Olga Misik, een 17-jarig meisje wist op haar ééntje de oproerpolitie stil te krijgen. Ze ging helemaal alleen op de grond zitten voor een rij agenten en las een passage voor uit de Russische grondwet waarin het recht op vreedzame protesten staat beschreven.

Tegen de Letse website Meduza zei ze: “Ik wou de politie eraan herinneren dat we daar waren met vreedzame bedoelingen en zonder wapens, maar zij niet. Het kwam zelfs niet in mij op dat iemand anders dan de politie me zou horen... Ik zat op de grond en begon onze grondwettelijke rechten voor te lezen, om hen erop te wijzen dat wat daar gebeurde illegaal is.”

Gearresteerd

Het tienermeisje legt uit dat het niet enkel een protest is voor vrije verkiezingen of de deelname van onafhankelijke kandidaten, “het is een beweging ter verdediging van de elementaire grondrechten die niet ter discussie zouden mogen staan in een democratische staat.”

Olga, wiens vader een aanhanger van Poetin is, kon na het voorlezen opstaan en weg wandelen. Op weg naar het metrostation werd ze echter toch gearresteerd.

“De politie gaf geen reden voor mijn arrestatie”, zei ze. “Er was op die plek geen menigte of protest. Ze grepen me bij mijn armen en benen en sleepten me over de straat... Ik schreeuwde dat ze me pijn deden, maar ze reageerden dat ze wel beter wisten.”

Ze werd pas de volgende dag vrijgelaten en moet binnenkort voor de rechter verschijnen wegens het deelnemen aan een niet toegelaten demonstratie.

Tijdens de betoging werden 1.370 van de zowat 3.500 manifestanten opgepakt. De meesten werden na hun arrestatie weer vrijgelaten. Uiteindelijk werden 61 betogers in voorarrest geplaatst en deelden de Russische autoriteiten boetes uit aan nog eens 160 andere manifestanten. Ook de oppositieleider Aleksej Navalny werd aangehouden. Hij zit nog steeds in de cel.