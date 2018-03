Rusland zet 23 Britse diplomaten land uit

Rusland gaat 23 Britse diplomaten het land uitzetten. Dat heeft het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken beslist. Dat is exact hetzelfde aantal als het aantal Russische diplomaten dat eerder deze week door Londen de deur was gewezen. Londen beschuldigt Rusland ervan, achter de vergiftiging van de Russische oud-dubbelspion Serjej Skripal te zitten.

Verder beslist Rusland alle activiteiten in Rusland van het cultuurinstituut British Council op te heffen en trekt het land de eerdere toestemming in om in Sint-Petersburg een Brits consulaat-generaal te openen. Eerder was de Britse ambassadeur Laurie Bristow door Rusland op het matje geroepen, allicht om hem duidelijk te maken welke tegenmaatregelen Moskou heeft getroffen.

De Russische tegenzet was gisteren al aangekondigd door minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. Die ging toen nog niet in op de details.

Maatregelen May De Britse premier Theresa May zette afgelopen woensdag 23 Russische diplomaten het land uit. Ze krijgen een week de tijd om het grondgebied te verlaten. Het gaat om de grootste uitwijzing van Russische "diplomaten" in dertig jaar. Ook de Britse royals en ministers zullen niet afzakken naar het WK Voetbal in Rusland. Veder worden de diplomatieke contacten die op hoog niveau worden gevoerd tussen het Verenigd Koninkrijk en Rusland opgeschort. May wil ook striktere controles op de Russen die het land binnenkomen of er verblijven.

De voormalige Russische spion Sergej Skripal en zijn dochter werden op zondag 4 maart bewusteloos aangetroffen op een bankje in het Britse Salisbury nadat ze in aanraking waren gekomen met het extreem dodelijke zenuwgif novitsjok.

