Rusland stuurt 60 VS-diplomaten terug

Rusland sluit het Amerikaans consulaat in Sint-Petersburg en stuurt 60 Amerikaanse diplomaten terug. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov donderdag aangekondigd, meldt Bloomberg. Die beslissing komt er nadat de VS en andere Europese landen Russische diplomaten uitwezen na de affaire-Skripal.

De beslissing is een vergeldingsactie van de Russen op de uitwijzing van verschillende Russische diplomaten door Westerse landen. Dat deden ze uit solidariteit met Groot-Brittannië, dat Moskou ervan verdenkt een Russische ex-spion en zijn dochter te hebben vergiftigd in het Britse stadje Salisbury.

Verwacht wordt dat Rusland nog individuele maatregelen aankondigt voor de Europese landen die Russen de deur hebben gewezen. Ook ons land zet één Russische diplomaat het land uit.

Sergei Skripal en zijn 33-jarige dochter Yulia werden op 4 maart bewusteloos aangetroffen op een bank aan een winkelcentrum in het Engelse Salisbury. Ze werden daarna in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Al snel was duidelijk dat de twee vergiftigd waren met zenuwgif.