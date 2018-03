Rusland onderzoekt gifaanval op ex-spion

Rusland is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de “poging tot moord” op de voormalige Russische spion Sergej Skripal en zijn dochter. Moskou zegt ook bereid te zijn om samen te werken met de Britse autoriteiten. Skripal en zijn dochter werden op 4 maart vergiftigd met zenuwgif in het Engelse Salisbury.

Het Kremlin bleef lange tijd stil over de gifaanval op de ex-spion. Tot enkele dagen na het incident ontkende Rusland dat het er iets mee te maken had. Moskou verzekerde dat het “geen enkele informatie” had over de mogelijke vergiftiging van Skripal.

Uitleg

De Britse premier Theresa May had Rusland tot eergisteren de tijd gegeven om uitleg te verschaffen over de aanval. May gaat er namelijk samen met de leiders van andere grootmachten vanuit dat Rusland achter de vergiftiging zit.

Op voorhand was echter duidelijk dat Moskou niet zou ingaan op de vraag van May. Als reactie op de gifaanval en het Russische stilzwijgen, nam May een aantal sancties. Zo zette ze 26 Russische diplomaten het land uit en besliste ze dat Britse royals en ministers niet zullen afzakken naar het WK voetbal in Rusland deze zomer.

Voormalige spion

Skripal en zijn dochter werden een week geleden bewusteloos aangetroffen op een bank aan het winkelcentrum in het Engelse Salisbury. Ze werden afgevoerd naar het ziekenhuis en verkeren nog altijd in kritieke toestand.

Sergej Skripal is een voormalige Russische spion die in 2006 in Rusland werd veroordeeld tot dertien jaar gevangenschap wegens spionage voor Groot-Brittannië. In 2010 verleenden de Britten hem asiel na een ‘spionnenruil’ tussen de Verenigde Staten en Rusland. Skripal zou de identiteit van Russische undercoverspionnen in Europa aan de Britse inlichtingendienst MI6 hebben doorgespeeld.

