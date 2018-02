Rusland niet onder indruk van beschuldigingen FBI

Rusland heeft de beschuldigingen die in de Verenigde Staten zijn geformuleerd ten aanzien van 13 Russen en drie Russische instellingen of bedrijven, weggelachen en als "absurd" afgedaan. De dertien Russen en drie bedrijven worden beschuldigd van "inmenging in het Amerikaanse politieke systeem".

"Dertien personen hebben zich gemengd in de Amerikaanse verkiezingen? Dertien tegenover budgetten van miljarden dollars van de Amerikaanse inlichtingendiensten? Tegenover de spionage, de contraspionage en de meest geavanceerde technologieën? Is dit niet zo absurd als het maar kan zijn?", zo reageerde de woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zacharova, op Facebook. Om haar retorische vraag te beantwoorden met: "Ja, dit is absurd. Maar dat is nu eenmaal de realiteit van de huidige Amerikaanse politiek".

Meer weten?