"Rusland komt met digitale tegenaanval"

Experts vrezen dat Rusland na de bombardementen op Syrische doelwitten zal terugslaan, niet met conventionele wapens maar wel met cyberaanvallen. Daarbij zouden westerse banken, ziekenhuizen en transportsystemen het doelwit zijn.

Rusland – bondgenoot van het Syrische regime - veroordeelde de raketaanvallen op Syrië al scherp. “We hebben gewaarschuwd dat dergelijke acties niet zonder gevolgen blijven”, zei Anatoly Antonov, de Russische ambassadeur van Rusland in de VS. “Alle verantwoordelijkheid voor die gevolgen ligt bij Washington, Londen en Parijs.”

Een reactie van Rusland op de raketaanvallen blijft voorlopig uit, maar het Westen vreest dat Rusland toch broedt op een tegenaanval. Niet met raketten, maar wel digitaal. Westerse banken, ziekenhuizen en transportsystemen zouden daarbij het doelwit worden. De minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson waarschuwde vandaag al dat Groot-Brittannië “alle mogelijke voorzorgsmaatregelen moet nemen”.

Nepnieuws

Volgens het Pentagon werd gisteren al een campagne gestart met nepnieuws op sociale media, in de nasleep van de luchtaanvallen op Syrië. “De Russische desinformatiecampagne is al begonnen”, zei de woordvoerster van het Pentagon, Dana White, daar gisteren over. “Er is een toename met 2.000 procent van Russische nepnieuwsverspreiders in de voorbije 24 uur.”

