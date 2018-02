Rusland herdenkt Slag om Stalingrad

Met een militaire parade heeft Rusland de 75e verjaardag van het einde herdacht van de Slag om Stalingrad, het huidige Wolgograd. Tienduizenden mensen woonden de parade van 1.400 soldaten bij. Vanmiddag zal ook president Vladimir Poetin deelnemen aan de herdenking.

De Slag om Stalingrad, die tot twee miljoen doden eiste, betekende een keerpunt in de Tweede Wereldoorlog. De nazi's en bondgenoten belegerden vanaf juli 1942 maandenlang het Rode Leger in de stad aan de Wolgarivier totdat Sovjetroepen de Wehrmacht wist te omsingelen.

Bevelhebber Friedrich von Paulus gaf zich over op 2 februari 1943. Tienduizenden Duitse soldaten werden gevangengenomen en slechts weinigen van hen keerden naar Duitsland terug. Voor het regime van Adolf Hitler betekende ‘Stalingrad’ het einde van de aan het Oostfront gezochte Lebensraum.

Gered van nazisme

In Rusland wordt 'Stalingrad' beschouwd als de gebeurtenis die Europa van het nazisme heeft gered. Ten koste daarvan veranderde de stad volledig in een ruïne en viel de bevolking letterlijk neer van de honger.

Enkele weken geleden, op 18 januari, herdachten de Russen al het einde van het bijna 900 dagen durende belegering van Leningrad (het huidige Sint-Petersburg). Ook bij daarbij viel een onvoorstelbaar hoog aantal (burger-)doden. Tussen 1941 en 1943 kwamen er tussen 600.000 en anderhalf miljoen mensen om.

Geen enkele Westerse leider

Typerend voor de huidige verhoudingen tussen Rusland en het Westen: geen enkele Westerse leider woonde de herdenking bij. Dat staat in schril contrast met de herdenkingen van de geallieerde landing in Normandië, vier jaar geleden. De herdenking van Stalingrad wordt in het Westen ook in verband gebracht met de op stapel staande presidentsverkiezingen in Rusland.