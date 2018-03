"Rusland heeft geen chemische wapens"

De Russische president Vladimir Poetin heeft ontkend dat zijn land enig chemisch wapen bezit, inbegrepen het type dat eerder deze maand werd gebruikt om de gewezen Russische spion Sergej Skripal te vergiftigen in Groot-Brittannië.

"Rusland heeft zoiets niet", zei Poetin aan reporters in Moskou, kort na zijn herverkiezing voor een vierde mandaat als president. "We hebben al onze chemische wapens vernietigd onder de controle van internationale waarnemers", aldus Poetin.

Zaak-Skripal

Eerder op de dag had de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Boris Johnson, gezegd dat Rusland in het geheim het zenuwgas novitsjok had opgeslagen dat werd gebruikt tegen Skripal en zijn dochter Joelia.

De zaak-Skripal heeft Poetin naar eigen zeggen vernomen via de mediaberichtgeving. Hij voegde er aan toe dat Rusland bereid is bijstand te leveren aan het onderzoek.