Rusland: "Geen raket in onze lucht"

De aanvallen van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk tegen vermoedelijke gifgasfaciliteiten in Syrië zijn niet in de buurt van ee Russische lucht- of marinebasis gekomen. Dat heeft het Russische ministerie van Defensie gezegd.

"Geen enkele van de raketten van de VS en zijn bondgenoten is ingeslagen in de zone die onder de verantwoordelijkheid valt van de Russische strijdmachten", zegt het Russische ministerie van Defensie. Rusland heeft in Syrië een militaire basis in Tartous, aan de Middellandse Zee, en een luchtmachtbasis in Hmeimim.

Bij de aanval van de westerse partners zijn volgens een Syrische militaire bron minstens zes Syrische soldaten gewond geraakt. Volgens de militaire bron is bij de aanval een militair depot nabij Sheen, ten westen van de Syrische stad Homs, vernield. Het Syrische regime in Damascus heeft intussen de aanval bestempeld als "een flagrante schending van het internationaal recht".

Hitler

Een Russische politicus, Alexander Scherin, heeft de Amerikaanse president Donald Trump intussen vergeleken met Adolf Hitler. "Je kan hem de Adolf Hitler van onze tijd noemen", zei Scherin, de vicevoorzitter van de commissie Defensie van het Russische parlement.