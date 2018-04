Rusland blokt VN-onderzoek in Syrië af

Rusland heeft in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zijn veto gesteld tegen een Amerikaans voorstel dat een onderzoek wilde instellen naar het gebruik van chemische wapens in Syrië na de aanvallen van zaterdag in Douma.

De Amerikaanse tekst- goedgekeurd door twaalf leden, afgekeurd door Rusland en Bolivia en met een onthouding van China - stelde voor dat "een onderzoeksmechanisme onafhankelijk van de Verenigde Naties gedurende één jaar zou onderzoeken of er een toevlucht werd genomen tot chemische wapens in Syrië".

Het veto van vandaag is de twaalfde keer dat Rusland een resolutie van de Verenigde Naties omtrent Syrië afblokt sinds het begin van de oorlog in 2011.