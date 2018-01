Rusland blij met uitgestoken hand van Michel

De poging van premier Charles Michel om de politieke dialoog met Rusland herop te starten, wordt door zijn Russische collega Dmitri Medvedev zeer positief onthaald. Medvedev noemde het "rechtvaardig en constructief" en meent dat de sancties die al jaren tegen Rusland zijn genomen "niet nuttig zijn".

Michel ontmoette Medvedev vandaag in diens residentie Gorki-9, enkele kilometers buiten Moskou. Medvedev waardeert naar eigen zeggen de uitgestoken hand van de Belgische eerste minister. "Wij waarderen onze partners”, zegt hij. “België bewijst dat het klaarstaat om een rol te spelen in het herstel van de relaties. De positie van België is rechtvaardig en constructief."

Volgens Medvedev kunnen de sancties tegen Rusland niet eeuwig aangehouden worden. "Over tien jaar zullen de sancties als een episode uit het verleden worden beschouwd, terwijl onze relaties verder zullen worden gezet. Wij zijn en blijven buren. De wil om opnieuw een vertrouwensrelatie op te bouwen is er, en daar kan ik mij alleen maar over verheugen. Ondanks de sancties is een dialoog mogelijk."

“Open gesprek”

Michel was tevreden met het "franke en open" gesprek met Medvedev. "In de Europese Unie hebben we er een gewoonte van gemaakt om over Rusland te praten, maar niet mét Rusland. In de toekomst is het nuttig te pogen de dialoog opnieuw op te starten, zonder naïef te zijn. We weten dat er een aantal geschillen en verschillen zijn, zoals over Oekraïne."

Medvedev noemde de handelssancties die genomen zijn naar aanleiding van de Russische inmenging in het conflict in Oekraïne "niet nuttig". "Ze hebben een impact op de economie en het zakenleven. Maar ze brengen ons af van belangrijke thema's als het terrorisme. We moeten de deur openhouden om over zulke zaken te kunnen overleggen."