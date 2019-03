Rus probeert gedrogeerde oerang-oetan mee te smokkelen

Op de luchthaven van het Indonesische eiland Bali is een jonge orang-oetan gered van illegale export. In de bagage van een Russische toerist troffen douaniers de tweejarige aap verdoofd aan in een mand, bericht de krant The Jakarta Post.

De Rus werd aangehouden op verdenking van smokkel. Volgens de krant zou hij het dier voor 3.000 dollar hebben gekocht. Een vriend had hem verteld dat het geen probleem was om de aap mee als huisdier naar Rusland te nemen.

Een orang-oetan van twee jaar is nog een peuter, die bij zijn moeder blijft. De apensoort is bovendien een bedreigde diersoort. In vrijheid leven ze alleen op het Indonesische eiland Sumatra en deels op het eiland Borneo.

Het hoofd van de quarantaineafdeling van de luchthaven, Dewa Delanata, zei dat het dier ‘onmenselijk’ was behandeld. De orang-oetan was gedrogeerd, zodat hij zonder problemen in de mand vervoerd kon worden. De toerist had naalden en verdovende middelen mee om de aap tijdens de tussenstop in Zuid-Korea nog medicatie toe te dienen. De natuurbeschermingsautoriteit van Bali zal zich nu over het dier ontfermen.

In de bagage van de Rus zaten volgens The Jakarta Post verder nog twee gekko’s en vijf andere hagedissen.