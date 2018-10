Ruimtesonde BepiColombo op weg naar Mercurius

De Europees-Japanse sonde BepiColombo is met succes op weg gezet naar Mercurius. Dat hebben de betrokken ruimtevaartagentschappen, het Europese ESA en het Japanse Jaxa, meegedeeld. De missie, die geldt als één van de meest ambitieuze ooit voor ESA, kost ongeveer twee miljard euro, waarvan het Europese ruimtevaartbureau 1,5 miljard voor zijn rekening neemt.

BepiColombo werd gedragen door een Ariane 5-raket, die vanmorgen om 03.45 uur (Belgische tijd) vertrok vanop de Europese ruimtevaartbasis in Kourou, in Frans-Guyana. Ongeveer een half uur later maakte de 4,1 ton wegende sonde zich los van de raket, om aan een reis van zowat 9 miljard kilometer te beginnen.

Om aan de zwaartekracht van onze planeet te ontkomen ontwikkelde de sonde een snelheid van bijna 40.000 km per uur, aldus lanceerbedrijf ArianeGroup.

"Opgelucht"

"Ik ben opgelucht", zei directeur-generaal Johann-Dietrich Wörner van ESA in Kourou meteen na de start. "Wanneer men eerlijk is, hebben wij nu een heel kleine stap gezet. Het is het eerste uur van zeven jaren".

In december 2025 moet de 6,4 meter hoge dubbelsonde in een baan rond Mercurius komen. Op weg naar die planeet zal het onbemande tuig ook vijf scheervluchten maken langs planeten, waaronder de onze, om aan snelheid te winnen.

Onderzoek naar structuur

BepiColombo is in feite een dubbele sonde, goed voor zestien instrumenten. Eenmaal aangekomen zullen de twee ruimtetuigen van elkaar loskomen om gedurende één tot twee jaar apart rond Mercurius te draaien. Die missie moet wetenschappers in staat stellen om meer te leren over de structuur en de samenstelling van het dichtst bij de Zon staande hemellichaam. Die kennis kan ons ook meer informatie bezorgen over het ontstaan en de evolutie van ons zonnestelsel.

BepiColombo, genoemd naar de Italiaanse wetenschapper Giuseppe 'Bepi' Colombo (1920-1984), heeft overigens ook een Belgische inbreng. De Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) is betrokken bij de verschillende instrumenten: BELA (Bepi Laser Altimeter), SIMBIO-SYS (Spectrometers en Imagers voor MPO BepiColombo Integrated Observatory SYStem) en MORE (Mercury Orbiter Radio science Experiment). De sterrenwacht interesseert zich in het bijzonder in de rotatie, in de getijden en in de interne structuur van Mercurius.

Voor de Ariane-5 was het een 101ste succes op rij.