Ruimtepionier John Young overleden

De Amerikaanse astronaut John Young, een van de twaalf ruimtevaarders die voet hebben gezet op de maan, is vrijdag overleden aan de gevolgen van een longontsteking. Dat heeft de NASA gisteren meegedeeld. Young werd 87. "Vandaag hebben de NASA en de wereld een pionier verloren", klonk het in een verklaring van NASA-topman Robert Lightfoot.

John Young werd op 24 september 1930 in San Francisco geboren. Hij werd jachtpiloot bij de Amerikaanse marine en belandde in 1962 bij de NASA. Young werd de eerste mens die zes ruimtetrips maakte. Na vluchten met de tweemanscapsules Gemini-3 (1965) en Gemini-10 (1966) vloog hij in 1969 met de Apollo-10 rond de maan.

Drie nachten op de maan

In 1972 was Young gezagvoerder van de Apollo-16 en bracht hij drie nachten op het maanoppervlak door. Een tiental jaar later, in 1981, was hij in de Columbia gezagvoerder van de eerste shuttlevlucht. 1983 was het jaar waarin Young gezagvoerder was van het ruimteveer dat het eerste Europese Spacelab meevoerde.