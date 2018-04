Ruim miljard sterren in kaart gebracht

De Europese Gaia-satelliet heeft meer dan een miljard sterren in kaart gebracht. Dat heeft het Europese Ruimtevaartbureau ESA vandaag bekendgemaakt. Belgische wetenschappers speelden daarbij een toonaangevende rol.

De Gaia werd op 19 december 2013 met een Russische Sojoez-draagraket gelanceerd. Sinds eind juli 2014 speurde de satelliet van op 1,5 miljoen kilometer van ons de sterren af, om tot de grootste en meest nauwkeurige driedimensionale kaart van onze Melkweg te komen.

Driedimensionale atlas

Van meer dan een miljard sterren is de positie en beweging (inclusief snelheid) gemeten, ook sterren die een miljoen keer zwakker zijn dan wat we met het blote oog kunnen waarnemen. Doordat de kaart ook de afstand tot de sterren bevat, is het een gigantische driedimensionale atlas geworden.

Het is heel moeilijk om de afstand tot een ster nauwkeurig te meten omdat het universum zo uitgestrekt is: zelfs de dichtstbijzijnde ster van de Zon ligt op 40.000 miljard kilometer afstand. Gaia kon echter afstanden meten tot sterren die meer dan 5.000 keer verder weg liggen.

Belgische rol

Een toonaangevende rol in het onderzoek was weggelegd voor Belgische onderzoekers. Zo leidde het Instituut voor Sterrenkunde van de KU Leuven de werkgroep die verantwoordelijk is voor het classificeren van alle variabele sterren die door Gaia zijn waargenomen. De Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) leverde een bijdrage door een belangrijk aspect van de sterrenbeweging te berekenen: hoe snel de ster naar ons toe of van ons weg beweegt. Bovendien droeg de KSB bij tot de gegevensverwerking van asteroïden zodat nu de exacte positie van 14.000 planetoïden bekend is.

Meervoudige sterren

Belgisch hoofdonderzoeker Dimitri Pourbaix van de ULB leidde de Belgische coördinatie en een deel van het Gaia Data Processing and Analysis Consortium (DPAC) dat verantwoordelijk is voor de dataverwerking van de studie van Zonnestelselobjecten (opgenomen in deze Gaia data set), Meervoudige Sterren en Uitgebreide objecten (die deel zullen uitmaken van de volgende data set).

Het STARS Instituut van de Universiteit van Luik werkte nauw samen met de KSB aan de studie van de radiële snelheden van de sterren, en was betrokken bij de detectie van extragalactische objecten zoals quasars (de actieve kern van zeer verre sterrenstelsels). Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen droegen bij tot het bepalen van de radiële snelheden van de sterren en hun helderheidsvariaties.