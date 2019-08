Ruim 3.500 Britten werden Belg sinds brexit-stemming

Sinds het brexit-referendum in 2016 zijn al 3.454 Britten Belg geworden. Dat blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken, waarover De Tijd en L’Echo berichten. Tegen 31 oktober, de dag waarop de Britten normaal gezien de Europese Unie verlaten, zou de teller op meer dan 4.000 kunnen staan.

De cijfers lopen tot 31 mei. Het aantal dossiers neemt sneller toe sinds eind 2018, aangezien de brexit aanvankelijk gepland was op 29 maart 2019. Dit jaar kregen gemiddeld 119 Britten per maand de Belgische nationaliteit, tegenover gemiddeld 82 in 2018. In juni 2016 waren er nauwelijks 22 Britten die de stap zetten naar de Belgische nationaliteit.

Onder de nieuwe Belgen zijn er heel wat Europese ambtenaren. Werknemers van Europese instellingen moeten burgers zijn van een lidstaat van de Europese Unie. Meer dan 2.000 Britten werken voor de Europese instellingen, onder wie ongeveer 1.200 voor de Europese Commissie. Ook enkele Britse journalisten zijn Belg geworden.