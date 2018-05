Royal wedding: uur per uur

Wie de royal wedding van prins Harry met Meghan Markel morgen wil volgen, kan bij VTM NIEUWS terecht. De hele dag wordt er live verslag uitgegeven en wordt de hele ceremonie uitgezonden. Hierbij alvast de planning van de royal wedding.

Vanaf 8.30 uur zullen de gasten toekomen in de St George’s Chapel. Even later, om 10.20 uur zullen die gasten vanop de eerste rij de royal family zien toekomen in de kerk. Tien minuten later, om half elf, komen ook prins Harry en zijn getuige prins William de kerk binnen.

Op hetzelfde moment, om 10.30 uur, vertrekt Meghan thuis richting de kerk. Dat doet ze samen met haar zeven bruidskinderen.

Om 11 uur zal Meghan zeker in de kerk aangekomen zijn, want dan gaat de ceremonie van start. Die zal ongeveer een uur duren.

Vervolgens zullen Harry en Meghan per koets door Windsor rijden.