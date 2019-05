Royal kids leven zich uit in tuin die mama Kate ontwierp

Het Britse koningshuis heeft leuke beelden verspreid van het gezin van Prins William en Kate. De hertog en hertogin van Cambridge bezochten gisterennamiddag samen met de kinderen de tuin van het koninklijk ziekenhuis in Londen. George, Charlotte en Louis leven zich helemaal uit in de tuin en dat deden ze duidelijk met veel plezier. Ze klommen op een schommel gemaakt van touw en liepen op blote voeten in het water.

Kate Middleton heeft deze tuin mee ontworpen voor de de Chelsea Flower Show. De tuin waar Kate aan meewerkte is speciaal ingericht zodat kinderen er naar hartelust kunnen spelen. Ze vindt het namelijk heel belangrijk dat kinderen in aanraking komen met de natuur en wil zo ook gezinnen aanmoedigen om buiten te komen.