Royal baby: wat gebeurt er na bevalling?

Kate Middleton is overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze vandaag zal bevallen van haar derde kindje. De ogen van de hele wereld zijn vandaag gericht op het St Mary’s Hospital in Londen. Wat gebeurt er als het koninklijke kindje ter wereld is gekomen? Wanneer krijgen we het kindje te zien en horen we een naam? VTM NIEUWS lijst het ‘babyprotocol’ op.

Kensington Palace bracht vanmorgen het nieuws naar buiten dat Kate met een privéwagen was overgebracht naar Londen. Kate’s eerste twee bevallingen, die van George en Charlotte, gingen vrij vlot. Zo bracht ze in 2013 amper 24 uur tijd door in het ziekenhuis, in 2015 was dat zelfs nog maar tien uur.

Geslacht

Loopt het ook deze keer zo vlot, dan mogen we in de loop van de dag ‘een koninklijke afroeper’ verwachten met een schildersezel en daarop een document. Die maakt dan bekend dat het kind is geboren, en geeft daarbij meteen ook het geslacht en het geboorteuur mee.

Eerste verschijning

Daarna is het wachten op papa William die met het kindje voor het eerst buiten aan het ziekenhuis verschijnt. Terwijl mama Kate wordt klaargemaakt om de wereldpers te trotseren, neemt de kersverse vader de baby mee naar buiten om het zijn of haar eerste moment in de schijnwerpers te geven.

Nog wat later zal ook Kate het ziekenhuis verlaten en samen met William en het kind poseren voor het oog van de camera’s.

Naam

Tenslotte wordt het koninklijke gezin uit het ziekenhuis ontslagen en keren ze huiswaarts. Voor de naam moeten we waarschijnlijk nog een dag of iets langer wachten, dat gebeurt traditioneel met een persbericht vanuit Kensington Palace. Het kind zal de titel ‘Zijn of Hare Koninklijk Hoogheid prins of prinses van Cambridge’ krijgen.

