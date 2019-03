Roos (19) en jeugdvoetbaltrainer Rinke: dit zijn de slachtoffers van de schietpartij in Utrecht

Na de schietpartij van gisteren op een tram in Utrecht wordt steeds meer duidelijk over de dodelijke slachtoffers. Rinke Terpstra, een jeugdvoetbaltrainer, laat een vrouw en drie jonge kinderen achter. Ook Roos Verschuur (19), medewerkster van een broodjeszaak, overleefde het schietincident niet.

"Uit respect voor de nabestaanden doen wij op dit moment geen mededelingen over de identiteit van de slachtoffers" staat te lezen op de website van de gemeente Utrecht. Toch komen we langzamerhand te weten wie de dodelijke slachtoffers zijn van Gökmen Tanis, de 37-jarige hoofdverdachte van de schietpartij op het 24Oktoberplein.

Eén van de drie dodelijke slachtoffers is de 19-jarige Roos Verschuur. Op de deur van een broodjeszaak waar ze werkte, een filiaal van de keten Kwalitaria Delifrance in Viaenen in de provincie Utrecht hangt een briefje: ‘In verband met een sterfgeval zijn we helaas genoodzaakt de winkel vandaag gesloten te houden’.

Voor het personeel is slachtofferhulp geregeld. Vandaag komt het personeel samen om het slachtoffer te herdenken.

Bij voetbalvereniging DESTO in stadsdeel Leidsche Rijn is de dood van Rinke Terpstra uit de wijk Utrecht Terwijde als een mokerslag aangekomen. “Dit is verschrikkelijk”, zegt voorzitter Frits Velthuijs. “We hebben alle leden ingelicht en gaan de komende dagen kijken of we zaterdag gaan voetballen. Morgenavond zijn er bijeenkomsten voor de spelers van JO19-1 en de meisjes onder 11-2. Daar was Rinke een zeer gewaardeerd trainer. Ons medeleven gaat uit naar de familie. Rinke was sinds lange tijd bij DESTO betrokken waar hij zelf voetbalde, tenniste en daarnaast zijn beide zoons en dochter vol passie trainde.‘’

Vader

Ook het Christelijk Gymnasium in Utrecht rouwt om de dood van Terpstra. Twee van zijn kinderen zaten er op school. De school ligt vlakbij het 24 Oktoberplein, en staat vandaag stil bij zijn dood. De schoolleiding heeft alle ouders ingelicht. Voor leerlingen is slachtofferhulp beschikbaar.

Over de motieven van de hoofdverdachte is er nog veel onduidelijkheid. De politie houdt rekening met meerdere scenario’s, waaronder terroristisch oogmerk of een motief in de relationele sfeer. Gökmen Tanis liet drie doden en vijf mensen zwaargewond achter, daarvan zijn er meerdere ernstig aan toe.