Rook in treinstation Berlijn

In Berlijn is het bekende treinstation Zoologischer Garten, beter bekend als Bahnhof Zoo geëvacueerd nadat er een brand was uitgebroken. Volgens een woordvoerder van de brandweer ontstond het vuur op een afgesloten bouwwerf op het domein, maar raakte de rook tot aan de perrons van het treinstation.

De brandweer verklaarde in een twitterbericht dat vijftien mensen van een perron werden gehaald dat onder de rook hing. Een persoon liep verwondingen op. Anderen werden onderzocht. Een trein met 250 passagiers aan boord kon in veiligheid worden gebracht. Ook hier werden de passagiers onderzocht.

Het station in het westen van Berlijn moest volledig worden geëvacueerd. Op foto's die via Twitter werden verspreid, was te zien hoe rook uit het station ontsnapte. Door het voorval raakte het lokale en regionale treinverkeer verstoord.

15 Personen von verrauchtem Bahnsteig gerettet. Belüftung dauert an. Bisher 1 verletzte Person. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) 31 december 2017

Lights flickered on and off several times. Across smoke entered food hall. People began evacuating. No fore alarm. #berlinfire #BerlinStation #berlin #bahnoffZooplogischerGarten pic.twitter.com/z7PQvhltTt — Diem Burden (@DiemBurden) 31 december 2017