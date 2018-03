Roltrap slokt man op in Istanboel

Er zijn schokkende beelden opgedoken van een ongeval met een roltrap in de Turkse stad Istanboel. De roltrap stort in en sleurt een man mee naar beneden.

Het incident gebeurde al op 27 februari, maar nu duiken bewakingsbeelden van het ongeval op. Een van de roltrappen in het metrostation Ayazaga was defect. Rond 17.30 uur ’s avonds schoot de trap plots in beweging. Heel wat mensen verloren hun evenwicht en vielen op elkaar.

Bovenaan de trap stortten een paar treden in en die slokten een man op. Hij zou een uur vastgezeten hebben in de trap en uiteindelijk gewond naar het ziekenhuis gebracht zijn.

Volgens de autoriteiten had de man een waarschuwingsbord genegeerd, maar op de beelden is te zien dat heel wat mensen voor hem al de roltrap gebruikten.