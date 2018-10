Een tiental Russische voetbalfans is vanavond gewond geraakt toen een roltrap op hol sloeg in een metrostation in Rome. De supporters van CSKA Moscow waren op weg naar de Champions League-wedstrijd tegen AS Roma toen het incident gebeurde. Volgens de Britse krant The Guardian zou een tiental supporters gewond geraakt zijn en breuken opgelopen hebben. Het was de officiële fanclub van CSKA die de beelden deelde op Twitter.