Rodman over top: "De deur zal opengaan"

De Amerikaanse ex-basketbalspeler Dennis Rodman reisde naar Singapore voor de historische top tussen president Trump en Kim Jong-un. Rodman ziet de twee leiders als goede vrienden en wist naar eigen zeggen al langer dat de twee aartsvijanden weer dichter naar elkaar zouden groeien.

"Ik zei tegen iedereen: de deur zal opengaan. En het is verbazingwekkend. Toen ik dat durfde zeggen en weer naar huis ging kreeg ik zoveel doodsbedreigingen. Ik geloofde echt in Noord-Korea, maar toen ik terugkeerde naar de VS kon ik niet eens naar huis gaan. Ik moest me verstoppen, dertig dagen lang. Maar ik hield de moed erin. Want ik wist dat er dingen zouden veranderen. Ik wist het, ik was de enige. Maar niemand wilde me ooit geloven”, zei Rodman vanmorgen aan de Amerikaanse zender CNN.

Wat de rol van Rodman precies is, is niet duidelijk. Het Witte Huis liet eerder op Twitter al weten dat ze “niet inzien welke rol de beste rebounder uit de geschiedenis kan spelen in deze kwestie”. Trump zelf ontkende eerst dat Rodman aanwezig zou zijn tijdens de top. “Hij is een goede vriend, maar hij is niet uitgenodigd.”

Vriendschap

Rodman kwam eerder al onder vuur te liggen door zijn vriendschap met Kim Jong-un. Hij ging al vijf keer naar Noord-Korea om zijn ‘vriend voor het leven’ te bezoeken. De twee leerden elkaar kennen door de liefde voor basketbal. Ook met Trump is Rodman goed bevriend. Tijdens de presidentsverkiezingen betuigde hij openlijk zijn steun voor Trump.