Robot 'InSIght' met succes op Mars geland

De Amerikaanse robot InSight is maandag veilig op de Rode Planeet geland, zo was rechtstreeks op NASA TV te volgen. "Landing bevestigd", luidde het.

De laatste minuten van de bijna zeven maanden lange vlucht zijn feilloos verlopen, toen de vluchtleiding in het Jet Propulsion Laboratory van de NASA in Pasadena niet meer kon ingrijpen. Om 21.54 uur Belgische tijd stond Insight op Mars. In het vluchtleidingscentrum brak applaus en gejoel los, mensen omarmden elkaar.

Hetzelfde gebeurde toen de InSight vijf minuten later een eerste foto van het Marsoppervlak had doorgestuurd. Nog wat later is de lander in goede gezondheid bevonden. "We zijn helemaal nominaal op het oppervlak", zei een medewerker van de vluchtleiding.

Gelukwensen kwamen er telefonisch al van vicepresident Mike Pence, luidde het op NASA TV.