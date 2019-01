Robin Ramaekers over onhoudbare situatie in Jemen

Jemen staat na vier jaar burgeroorlog op de rand van de grootste humanitaire crisis die de wereld in decennia heeft gekend. Dat zegt de VN, terwijl alles op alles wordt gezet om tot een vredesakkoord te komen tussen de strijdende partijen in het noorden en het zuiden van het land. Intussen blijft het land zo goed als hermetisch afgesloten van de buitenwereld. VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers en cameraman Jo Verstichel slaagden er als één van de eerste tv-ploegen in om het noorden van Jemen binnen te geraken.

Waarom heeft het vier jaar geduurd voor we het land zijn binnen geraakt?

“De deur naar Jemen zit potdicht.”, zegt Ramaekers, “Vier jaar lang was het zo quasi onmogelijk om Jemen binnen te raken, maar nu zijn er vredesonderhandelingen, en staat de deur op een kier. Na lang proberen hebben we een visum gekregen om het zuiden van Jemen binnen te raken, het was de uitdaging om ook het noorden te bereiken.

Waar gaat het conflict alweer over?

“De oorlog is Jemen is zeer complex, maar kan in essentie worden herleid tot een strijd tussen het noorden en het zuiden. In het noorden heersen de Houthi’s, die gesteund worden door Iran, het zuiden heeft dan weer de steun van Saudi-Arabië.

Dat betekent dat er twee grote regionale machtsblokken zijn: Iran vs. Saudi-Arabië.

Beide landen bekampen elkaar op het grondgebied van Jemen. Daarbovenop zijn er nog talloze milities die elk om een klein stukje grondgebied vechten. Dan is er ook nog de zeer sterke aanwezigheid van Al-Qaeda en IS in het zuiden. Dat alles maakt Jemen een explosief kruitvat met dramatische gevolgen voor de burgerbevolking.

Het conflict gaat over macht, territorium en strategische posities. Het land ligt aan de ingang van de Rode Zee en heeft daardoor een enorm belangrijke strategische positie. Die strategische positie maakt het voor alle landen in de regio zeer aantrekkelijk om in Jemen voet aan grond te krijgen."

Wat krijgen we de volgende dagen nog te zien?

“We hebben reportages gedraaid in de hoofdstad Sanaa. Het was zeer moeilijk om de hoofdstad te verlaten om uiteindelijk naar noordwesten van Jemen kunnen vertrekken, naar noordelijke kustprovincie Hajja, dat omwille van zijn geïsoleerde positie het gebied dat het zwaarst getroffen is door ondervoeding. Dat is gelukt, en ook daar hebben we reportages kunnen maken.”

VTM NIEUWS toont de reportages van Robin uit Jemen nog tot en met vrijdag. Meer reportages van Robin in Jemen: