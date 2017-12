Ringo Starr mag zich 'sir' laten noemen

De Britse koningin Elizabeth heeft meer dan 1.000 Britten een ereteken gegeven. Dat is traditie op het eind van het jaar. Onder meer Beatles-drummer Ringo Starr en Barry Gibb, de zanger van de Bee Gees, zijn voortaan ridder en mogen zich dus ‘Sir’ laten noemen.

Ook Alexandra Shulman, voormalig hoofdredacteur van de Britse ‘Vogue’ staat op de erelijst. Zij krijgt, net als schrijver en journalist Jilly Cooper en acteurs Hugh Laurie en Susan Hampshire, de titel ‘Commandeur in de Orde van het Britse Rijk’.

Verder krijgt ook Helen Sharman een ereteken. Zij was de eerste Britse astronaut in het ruimtestation Mir, en dat als eerste vrouw ooit.

Victoria

Het was koningin Victoria die in de negentiende eeuw de traditie invoerde om rond de jaarwisseling eretekens uit te delen. Het publiek kan zelf Britten nomineren voor de erelijst. Daarna bekijken twee commissies de kandidaten en is ook de goedkeuring van de premier nodig.