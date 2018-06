Riga: Holebi's protesteren voor meer rechten

Duizenden mensen hebben in de Letse hoofdstad Riga geprotesteerd voor meer rechten voor holebi’s. De politie was massaal aanwezig en er vonden ook kleinere tegenprotesten plaats. Volgens de organisatoren namen 8.000 mensen deel aan een parade door de binnenstad. De politie gaf geen officieel cijfer.

De deelnemers aan de parade, sommigen gekleed in opzichtige kostuums, eisen meer tolerantie tegenover lesbiennes, homo's, biseksuelen en transseksuelen in de Baltische staat. "Wij zijn ook Letland", klinkt het. Grote incidenten bleven uit, een persoon werd opgepakt. Homoseksualiteit is nog vaak een taboe-onderwerp in Letland. Mensen die openlijk homo of lesbisch zijn, ondervinden er vijandigheid en raken dikwijls in sociaal isolement. Ook in onder andere Sofia en Athene trokken zaterdag duizenden mensen de straat op om meer rechten te eisen voor holebi's.