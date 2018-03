Richard Branson zoekt assistent(e) op eiland

Miljardair Richard Branson zoekt een nieuwe assistent(e) voor zijn kantoor op het tropische eiland Necker Island. Het hele eiland is privébezit van de excentrieke miljardair en baas van de Britse holding Virgin. Hij waarschuwt zijn nieuwe assistent wel, want volgens hem wordt het keihard werken.

Necker Island is een deel van de Britse Maageneilanden en is een vakantiebestemming voor filmsterren en wereldleiders. Branson kocht het hele eiland in de jaren 70.

Twee jobs in één

Wie de job aanneemt zal echter niet dag in dag uit van de zon kunnen genieten. De job combineert namelijk twee functies en het wordt volgens Branson dan ook hard werken. De ene dag werk je als personal assistent (PA) op het kantoor van de eilandmanager die je helpt met administratie.

De andere dag werk je als assistent op het kantoor van de Virgin-baas zelf. Je beheert boekingen, doet administratie en beantwoordt mails. Op drukke momenten moet je ook invallen als assistent van Branson zelf.

Pitchvideo

De hele vacature heeft Virgin gepost op LinkedIn. Ze vragen om jezelf voor te stellen in een korte video.

Op Necker Island kunnen zo’n dertig gasten verblijven. Onder andere de familie Obama, prinses Diana en actrice Kate Winslett brachten er al hun vakantie door. Het hele eiland afhuren voor een nacht kost je wel 80.000 dollar.