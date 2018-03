Reynders wil meer druk op Rusland

De Europese Unie moet Rusland onder druk zetten om deel te nemen aan het onderzoek naar de toedracht van de gifaanval op de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal in het Britse Salisbury. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) verklaard voor aanvang van een vergadering met zijn Europese collega's in Brussel.

"We moeten onze solidariteit tonen met Groot-Brittannië in de hoop dat de Russische president gaat aanvaarden om op concrete en transparante wijze deel te nemen aan een onderzoek naar de gebeurtenissen van Salisbury", zei Reynders. "Het is bijzonder ernstig om te zien dat er chemische wapens worden gebruikt, zoals in dit dramatische incident."

Onderzoek

Twee weken na de gifaanval op Skripal en zijn dochter zijn experts van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Groot-Brittannië neergestreken om stalen van het zenuwgas te onderzoeken.

Diplomaten

De Britse regering, die al 23 Russische diplomaten de deur wees, blijft er inmiddels van overtuigd dat de aanval met 'novitsjok' het werk is van de Russen. De ontkenningen vanuit Moskou worden volgens buitenlandminister Boris Johnson 'steeds absurder'.

"Eerst zeggen ze nooit 'novitsjok' gemaakt te hebben, dan zeggen ze dat alle voorraden zijn vernietigd en dan dat sommige voorraden op mysterieuze wijze verdwenen zijn naar Zweden of Tsjechië, Slovakije, de Verenigde Staten of zelfs naar Groot-Brittannië", zei hij bij zijn aankomst in Brussel.

Bekijk ook: