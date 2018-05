Reynders over Gaza: "Dialoog opstarten"

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) roept de strijdende partijen aan de grens van de Gazastrook met Israël op om "elk disproportioneel gebruik van geweld te voorkomen en de dialoog voor een duurzame oplossing zo snel mogelijk op te starten". Ook de Europese Unie, de Verenigde Naties en enkelen andere staten hebben het geweld intussen veroordeeld.

Vicepremier Reynders woont momenteel een internationale conferentie over de slachtoffers van etnisch en religieus geweld in het Midden-Oosten bij in Brussel. De buitenlandminister roept de strijdende partijen in Gaza van daaruit op om "unilateraal geweld dat spanningen creëert, te vermijden".

"Ik roep op om elk disproportioneel gebruik van geweld te vermijden en de dialoog met het oog op een duurzame oplossing voor het conflict zo snel mogelijk opnieuw op te starten", schrijft hij op Twitter.

2/2 #Jeruzalem #Gaza Ik roep op om absoluut geen disproportioneel geweld te gebruiken en om zo snel mogelijk weer dialoog te voeren voor een akkoord voor een duurzame oplossing voor het conflict — didier reynders (@dreynders) 14 mei 2018

Europese Unie De Europese Unie heeft Israël en de Palestijnen opgeroepen tot "de grootste terughoudendheid" na de confrontaties aan de grens met de Gazastrook. "Tientallen Palestijnen, onder wie kinderen, zijn gedood en honderden zijn gewond door Israëlische schoten tijdens massale manifestaties aan het grenshek van Gaza. We vragen alle partijen om te handelen met de grootste terughoudendheid om nog meer verlies van mensenlevens te vermijden", zo zei de hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken van de Europese Unie Frederica Mogherini.

Verenigde Naties Ook secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, is "bijzonder ongerust" over de situatie in de Gazastrook. "We zien een vermenigvuldiging van conflicten, de oude conflicten lijken nooit te sterven", aldus Guterres. "Ik ben bijzonder ongerust vandaag met het nieuws over wat gebeurt in Gaza."

Koeweit De Arabische Golfstaat Koeweit heeft een zitting van de VN-Veiligheidsraad over het geweld in Gaza gevraagd. De voor morgen geplande sessie moet een open debat worden, zei de woordvoerder van de Koeweitse VN-afvaardiging. Concrete stappen of een ontwerpresolutie, om de situatie aan de grens tussen de Palestijnse Gazastrook en Israël te kalmeren, zijn er momenteel niet.

Frankrijk President Emmanuel Macron zal de komende dagen met alle spelers in de regio praten, klinkt het vanuit zijn ambtszetel in Parijs. Macron heeft sinds de aankondiging van de Verenigde Staten om hun ambassade te verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem, voor de gevolgen van een dergelijke beslissing gewaarschuwd.

Bij confrontaties tussen Palestijnen en het Israëlische leger na de verhuis van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem zijn vandaag al minstens 52 Palestijnen om het leven gekomen. 2400 anderen raakten gewond.

Oorzaak van het geweld in Israël is de verhuis van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem. De Amerikaanse president Donald Trump had de heilige stad in december al erkend als hoofdstad van Israël, tot onvrede van de Palestijnen die Oost-Jeruzalem beschouwen als de hoofdstad van hun nog op te richten staat.

