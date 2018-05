Reynders: "Onstabiele situatie na VS-uitstap Irandeal"

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) noemt de beslissing van Trump om uit het nucleair akkoord met Iran te stappen, een spijtige zaak. “Dit zal de vrede en stabiliteit in de regio geen goed doen”, zegt hij aan VTM NIEUWS.

Reynders betreurt de beslissing van Trump ten zeerste. “De gevolgen ervan zullen we moeten afwachten tot we overleg hebben gehad met onze partners binnen de EU”, zegt hij. “We moeten kijken hoe we dit samen zullen opvolgen. Het is echt spijtig, het was een goed akkoord dat zorgde voor vrede en stabiliteit in de regio.”

Blijven naleven

Reynders meent dat de andere grootmachten het akkoord moeten blijven naleven. “We vrezen een onstabiele situatie in de volgende maanden want het resultaat van de deal was vrij goed”, zegt hij. “Maar zonder de Verenigde Staten zal het moeilijker zijn om naar een stabiele situatie te gaan. Ik ben in contact met mijn collega in Iran, minister voor Buitenlandse Zaken, Mohamed Javad Zarif, maar we moeten dat doen in samenwerking met alle Europese landen.”

Gevolgen

Voor Reynders is ook de aankondiging van nieuwe strenge economische sancties zeer betreurenswaardig. “Daardoor zal het moeilijk zijn om naar een openheid voor Iran te gaan. Welke gevolgen er voor ons land zullen zijn, zal later moeten blijken.”