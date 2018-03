Rex Tillerson reageert op ontslag

Rex Tillerson heeft zonet gereageerd op zijn ontslag als Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken. Tillerson klonk behoorlijk aangedaan maar ging niet in op het hoe of waarom van zijn ontslag. Tillerson blijft nog twee weken aan om alle dossiers over te dragen aan zijn opvolger Mike Pompeo.

"Ik heb vandaag een telefoontje gehad van de president van de Verenigde Staten kort na de middag vanuit de Air Force One. En ik heb ook gesproken met de stafchef van het Witte Huis (John) Kelly om te verzekeren dat we duidelijkheid hebben voor de komende dagen. Het belangrijkste is om nu een vlotte overgang te realiseren in een tijd dat onze land belangrijke beleids- en nationale veiligheidsuitdagingen tegemoet gaat. Mijn ambt van minister van Buitenlandse Zaken stopt om middernacht op 31 maart", begon Tillerson zijn mededeling.

"Tillerson bedankt in zijn speech iedereen behalve Trump. Tillerson bevestigt ook dat hij pas drie uur nadat president in een tweet zijn ontslag aankondigde, van de president zelf hoorde", zegt VTM NIEUWS-journaliste Greet De Keyser. "Hiermee gaat hij regelrecht in tegen wat Trump vanochtend aan de pers zei."

(Meer onder de tweet)

"Trots"

Verder somde Tillerson de verwezenlijkingen van zijn ministerie op en bedankte hij zijn medewerkers. "Iedereen wil deze plek achterlaten als een betere plek voor de volgende generatie. Ik trek me nu terug in mijn privéleven als een trotse Amerikaan en trots dat ik mijn land heb kunnen dienen. Moge God jullie allemaal zegenen. Moge God de Verenigde Staten zegenen", zei Tillerson waarna hij afscheid nam van de pers en de zaal uitwandelde. Hij beantwoordde geen vragen.

Ontslag

De Amerikaanse president Donald Trump maakte deze namiddag bekend dat hij Tillerson aan de kant schuift. Tillerson wordt vervangen door de huidige CIA-baas Mike Pompeo.

Beluister hier de volledige toespraak: