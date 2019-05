Restaurantketen Jamie Oliver gaat boeken neerleggen, 1.300 banen in gevaar

De restaurantketen van de bekende Britse chef Jamie Oliver zou dinsdag de boeken neerleggen. Daardoor zijn zowat 1.300 banen in gevaar. Dat melden Britse media. KPMG zou aangesteld zijn als curator.

Het gaat om de keten van restaurants met Italiaanse keuken Jamie's Italian, de Barbecoa-restaurants van Oliver en zijn restaurant Fifteen in Londen. In totaal zijn 25 restaurants betrokken. Oliver zegt in een reactie aan de BBC "bedroefd" te zijn.

"We hebben Jamie's Italian in 2008 opgestart met de intentie om voor een positieve disruptie te zorgen bij de mid-market restaurants in het Verenigd Koninkrijk, met ingrediënten van hogere kwaliteit en de beste normen voor dierenwelzijn (...)." Oliver is bekend voor zijn "Naked Chef"-boeken en televisieshows. Hij ijverde ook voor gezondere voeding, met name op school.

De restaurantketen van Oliver zat al een tweetal jaar in moeilijkheden. Een aantal restaurants van Jamie's Italian en Barbecoa werd eerder al gesloten. In 2017 sloot Oliver de laatste van zijn Union Jacks restaurants en zijn magazine Jamie.