Renzi stapt op na nederlaag

De voormalige Italiaanse premier Matteo Renzi neemt ontslag als voorzitter van de Partito Democratico (PD). Dat meldde het persagentschap Ansa na de verkiezingsnederlaag van Renzi deze middag al, en wordt nu ook bevestigd door de premier zelf.

De partij van Renzi haalt hoogstwaarschijnlijk minder dan twintig procent van de stemmen, een dramatisch resultaat. De PD was de grootste partij in het ontslagnemende Italiaanse parlement. Enkel vicepartijleider Maurizio Martina wilde al reageren op het verlies. "Dit is een duidelijke nederlaag voor ons", zo gaf hij toe. We volgen de resultaten die district per district binnenlopen. Renzi zal later met een meer gedetailleerde beoordeling komen", zo klinkt het.

Door de nederlaag steeg de druk op Renzi om een stap opzij te zetten, en de vroegere premier voelde dat ook zo aan, aldus Ansa. De woordvoerder van Matteo Renzi ontkende het nieuws aanvankelijk op Twitter, maar de Italiaanse premier bevestigde het nieuws later op de dag.

