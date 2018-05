Rellen Parijs: zeker 109 mensen gearresteerd

Meer dan honderd relschoppers zijn opgepakt nadat ze gisteren de 1 meiviering hadden verstoord in Parijs. Er is wel onduidelijkheid over het concrete aantal. Volgens de Franse minister van Binnenlandse zaken gaat het om 209 mensen, volgens de politie om 109 mensen. Dat meldt het Franse persagentschap AFP.

Ongeveer 1.200 gemaskerde demonstranten verstoorden gisteren de feestelijkheden rond 1 mei in de Franse hoofdstad. De relschoppers staken verschillende auto’s en winkels in brand en het kwam ook tot gewelddadige incidenten tussen manifestanten en de ordediensten.

De politie maakte gisterenavond nog de balans op. Ze spreken van 31 beschadigde handelszaken, waarvan twee in brand werden gestoken, zes uitgebrande voertuigen en tien anderen die beschadigd zijn. Vier mensen raakten bij de schermutselingen lichtgewond.

109 arrestaties Politiechef Michel Delpuech zei op radio France Inter dat in totaal 283 mensen werden opgepakt. Daarvan werd dus al een deel weer vrijgelaten, aangezien 109 mensen gearresteerd zijn en voorlopig dus in de cel blijven. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gerard Collomb, zei eerder dat het om 209 mensen gaat. Hij zei dat bij toekomstige manifestaties meer manschappen zullen worden ingezet.

#UPDATE French police say 109 people are in custody after violent May Day protests in Paris, correcting an earlier figure of 209 given by Interior Minister Gerard Collomb pic.twitter.com/tQ7bm6jrVz