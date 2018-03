Rellen in Madrid na dood straatverkoper

Er zijn vorige nacht zware rellen uitgebroken in de Spaanse hoofdstad Madrid, na de dood van een illegale Senegalese straatverkoper. Volgens de politie kreeg de man een hartstilstand tijdens een politieactie. Maar volgens een honderdtal betogers stierf hij tijdens een achtervolging. Bij de rellen raakten twintig mensen gewond, onder wie vijftien agenten.

De betogers plunderden een winkel, brachten vernielingen aan en stichtten verschillende branden. Bij de rellen raakten twintig mensen gewond, onder wie vijftien agenten.

Vanavond werd er opnieuw geprotesteerd in Madrid. De sfeer bleef deze keer wel positief, enkele honderden mensen verzamelden om hun ongenoegen te uiten in een vreedzame manifestatie.

Op Twitter circuleren beelden van de manifestatie van vanavond.

Situation in #Lavapiés neighborhood of #Madrid right now, huge crowd, angry people but friendly atmosphere at the moment pic.twitter.com/sfF20z3bGt